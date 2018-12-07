В Междуреченске ребенок травмировался, прыгая на батутах

Днем 6 декабря в Междуреченске, в батутном центре, расположенном во Дворце культуры травмировался 11-летний мальчик.

С травмой головы ребенок был госпитализирован.

По версии следствия, мальчик, прыгая с верхней части скалодрома в бассейн с мягким наполнителем, ударился головой о твердый край стенки бассейна, обтянутой поролоном. Очевидцы, увидев произошедшее, позвали работников центра, которые вызвали «скорую помощь».

Потерпевшего госпитализировали с тяжелой травмой головы. В настоящее время устанавливается собственник центра, проверяется, соответствовал ли установленный игровой инвентарь требованиям безопасности.

По ходатайству следствия игровой зал закрыт до принятия мер к безопасному нахождению там детей.