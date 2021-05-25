В Междуреченске росгвардейцы пресекли кражу из торговой точки

В Междуреченске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал злоумышленника, который пытался обокрасть магазин по продаже бытовой химии.

Росгвардейцы прибыли в одну из городских торговых точек. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 41-летнего ранее судимого мужчину за имущественные преступления. По записям с камер видеонаблюдения росгвардейцы выяснили, что задержанный сложил товар в карманы своей одежды и пакет, после чего попытался покинуть торговый зал, не оплатив покупку.

Работница магазина сообщила о случившемся правоохранителям, а затем попыталась удержать рецидивиста. Прибывший спустя несколько минут экипаж задержал подозреваемого с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, задержанный пытался похитить бытовую химию с целью перепродажи. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.