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В Междуреченске росгвардейцы пресекли кражу из торговой точки

 В Междуреченске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал злоумышленника, который пытался обокрасть магазин по продаже бытовой химии.

  Росгвардейцы прибыли в одну из городских торговых точек. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 41-летнего ранее судимого мужчину за имущественные преступления. По записям с камер видеонаблюдения росгвардейцы выяснили, что задержанный сложил товар в карманы своей одежды и пакет, после чего попытался покинуть торговый зал, не оплатив покупку.

 Работница магазина сообщила о случившемся правоохранителям, а затем попыталась удержать рецидивиста. Прибывший спустя несколько минут экипаж задержал подозреваемого с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, задержанный пытался похитить бытовую химию с целью перепродажи. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам органов внутренних дел.

    Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
25/05/2021
Происшествия
Междуреченск

Новости Кузбасса

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