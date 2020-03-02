В Междуреченске столкнулись автобус «НефАЗ» и «УАЗ-Хантер»

В центре Кемерова изменится схема проезда через перекрёсток Специалисты центра организации дорожного движения разработали изменения пофазного разъезда на...

В Новокузнецке стало больше мошенников По словам Игоря Белецкого, за прошедший год выросла раскрываемость преступлений, связанных с...

Новокузнецкие утки рассказали о ремонте моста в центре города В первые дни весны утка Маша пришла в редакцию ВашГород.ру и рассказала о жизни пернатых. По её...