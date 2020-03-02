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29 февраля около 20:30 в Междуреченске столкнулись автобус «НефАЗ» и «УАЗ-Хантер». На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по г. Междуреченску.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля «УАЗ» не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, на повороте не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с вахтовым автобусом «НефАЗ», перевозившим 15 человек. Троим пассажирам автобуса была оказана разовая медицинская помощь, водитель и пассажир «УАЗ» были доставлены в больницу, где впоследствии пассажир скончался.
Фото из открытых источников
02/03/2020
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