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В Междуреченске столкнулись автобус «НефАЗ» и «УАЗ-Хантер»

29 февраля около 20:30 в Междуреченске столкнулись автобус «НефАЗ» и «УАЗ-Хантер». На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по г. Междуреченску.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «УАЗ» не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, на повороте не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с вахтовым автобусом «НефАЗ», перевозившим 15 человек. Троим пассажирам автобуса была оказана разовая медицинская помощь, водитель и пассажир «УАЗ» были доставлены в больницу, где впоследствии пассажир скончался.

 

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
02/03/2020
Происшествия
Междуреченск
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Новости Кузбасса

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