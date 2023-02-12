В Междуреченске торжественно открылась новая многопрофильная больница

Здание площадью – почти 90 000 квадратных метров, расположилась по адресу: бульвар Медиков, 9.

Пациенты и персонал уже начали размещаться в новом медицинском центре. Первыми переехали терапевтическое и приемное отделения, лаборатория и реанимация. В ближайшее время за ними последуют остальные отделения.

Многопрофильная – это отделения рентгенодиагностики, травматологии, хирургии, гинекологии, анестезиологии-реанимации, операционный блок, клинико-диагностическая лаборатория. Также здесь находится приемное отделение, которое готово принимать больных, пострадавших от техногенных и иных катастроф.

Больница рассчитана на двести человек. В экстренной ситуации можно будет разместить ещё сто больных, оборудовав дополнительные места. Получать медицинскую помощь в больнице смогут более 100 тысяч жителей южной агломерации Кузбасса.

Новая больница объединит 10 отделений, которые сейчас находятся в разных частях города. Также откроется новое отделение хронического гемодиализа, которого ранее не было в городе. В нем смогут получать лечение 50 жителей Междуреченска и Мысков.

В ней будут работать больше 200 медицинских работников, из них 62 врача, средний медицинский персонал – 160 человек.

Фото: отдел по работе со СМИ Междуреченского городского округа