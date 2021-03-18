В Междуреченске транспортные полицейские пресекли сбыт марихуаны

Следственным отделением Новокузнецкого линейного отдела МВД России предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических средств 52-летнему жителю города Междуреченска, работавшему в одном из городских домов культуры.
Оперативные сотрудники транспортной полиции установили, что в районе локомотивного депо фигурант продал покупателю три клип-бокса с растительным веществом. Криминалистическое исследование показало, что в них содержится каннабис (марихуана). В дальнейшем транспортные полицейские выявили еще один факт незаконной реализации запрещенного вещества, а во время обыска по месту жительства подозреваемого изъяли приготовленные к сбыту 20 пакетиков с марихуаной, весы и упаковочные материалы, банковскую карту и наличные деньги в сумме 21 тысячи рублей, средства связи и компьютерную технику.
В настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности задержанного. По решению суда мужчина взят под стражу и водворен в изолятор временного содержания города Новокузнецка. За незаконный сбыт наркотических средств ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
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