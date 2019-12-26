В Междуреченске транспортные полицейские вернули матери потерявшегося ребенка

Накануне около 17.15 к сотрудникам линейного отдела полиции на станции Междуреченск Новокузнецкого ЛО МВД России поступило сообщение о плачущем ребенке, который находится вблизи вокзала без сопровождения взрослых. Мальчик рассказал, что по дороге из детского сада домой он отбежал далеко от мамы, потерял ее из виду и заблудился. Пятилетний ребенок не смог назвать точного адреса проживания, поэтому транспортные полицейские немедленно передали информацию коллегам в отдел МВД России по городу Междуреченску. Оттуда поступил ответ, что мама малыша тоже обратилась в полицию за помощью в поисках сына.
Благодаря неравнодушным людям и оперативным действиям сотрудников полиции мальчик вскоре был передан маме.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области
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