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В Междуреченске в ходе рейда выявили 113 нарушений ПДД

В очередной Единый день безопасности дорожного движения сотрудниками Госавтоинспекции Междуреченска провели рейд, в результате которого выявили 113 нарушений ПДД.

Четыре автомобилиста не предоставили преимущества пешеходам на пешеходных переходах, один водитель управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, у девяти транспортных средствах зафиксированы различные технеисправности, пять автомобилистов проехали перекресток на запрещающий сигнал светофора, шесть водителей во время движения не пристегнули ремни безопасности. Кроме того, 14 водителей нарушили требования законодательства об обязательном страховании автогражданской ответственности.

По итогам рейдового мероприятия к административной ответственности были привлечены 10 пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора.

Общество
Топ
Междуреченск
kuzbassnews.ru
21/03/2019
Общество
Топ
Междуреченск
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