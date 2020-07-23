В Междуреченске владелец маковой плантации стал фигурантом уголовного дела

В рамках профилактической операции «Мак-2020» сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Междуреченску получили информацию о том, что житель поселка Чебал-Су выращивает наркотикосодержащие растения.

Полицейские прибыли по указанному адресу и на участке, принадлежащем 30-летнему ранее судимому местному жителю, обнаружили маковую плантацию. Мужчина пояснил, будто выращивал культуру для личного потребления.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли 150 кустов мака. Результаты проведенной экспертизы показали, что он является опийным и запрещен к возделыванию. Кроме этого, в жилище злоумышленника полицейские обнаружили около 300 граммов маковой соломы.

Следователь ОМВД России по г. Междуреченску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 8 лет лишения свободы.