В Междуреченске водитель отвлекся от дороги и сбил женщину

4 марта в городскую больницу Междуреченска поступила 57-летняя женщина, пострадавшая в ДТП. Врачи диагностировали у нее переломы, повреждение легкого и сотрясение головного мозга, что квалифицируется, как тяжкий вред здоровью.
Как выяснили полицейские, когда женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, ее сбил автомобиль.
По словам 33-летнего водителя, совершившего наезд на женщину, во время движения он наклонился, чтоб поднять упавшую на пол бутылку с водой и не заметил, как сменился сигнал светофора. После ДТП мужчина вызвал потерпевшей скорую помощь и сообщил о случившемся в полицию.
06/03/2018
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