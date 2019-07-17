16 июля в Междуреченске введены в эксплуатацию реконструированные очистные сооружения.

В 2017 году Новокузнецкой природоохранной прокуратурой в ходе проверки исполнения водного законодательства были выявлены нарушения при сбросе шахтных сточных вод «Распадская» в реку Ольжерас по выпуску № 2, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Новокузнецкий межрайонный природоохранный прокурор обратился с исковым заявлением в суд и потребовал произвести реконструкцию очистных сооружений с целью достижения нормативов качества сбрасываемых шахтных сточных вод.

Междуреченский городской суд в июле 2017 года удовлетворил требования прокурора и обязал ПАО «Распадская» произвести реконструкцию очистных сооружений.

Исполнение решения суда находилось на контроле Новокузнецкого межрайонного природоохранного прокурора. Размер инвестиций составил 163 млн. рублей.

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