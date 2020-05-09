Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Междуреченске взят под стражу похититель велосипеда

В дежурную часть ОМВД России по г. Междуреченску обратился 29-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестный похитил велосипед, принадлежащий его ребенку. Сумма ущерба составила более 6 000 рублей.

Полицейские выяснили, что в одном из торговых центров потерпевший вместе с супругой приобрели для своих детей два велосипеда, оставили их в тамбуре на 1 этаже, а сами продолжили выбирать покупки. Когда они спустились за велобайками, то обнаружили, что один них пропал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний междуреченец. Похищенный велосипед он сдал в ближайший комиссионный магазин, получив за него 3 000 рублей.

Следователем ОМВД России по г. Междуреченску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы. По ходатайству следствия фигурант взят под стражу.

Похищенный велосипед полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
09/05/2020
Происшествия
Междуреченск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Полицейский из Новокузнецка написал песню ко Дню Победы
Новокузнецк, Кемеровская область, 9 мая 2020, 18:43 — REGNUM Начальник смены дежурной части УМВД...
Назван возраст всех заражённых коронавирусом в Кузбассе
Сегодня случился существенный прирост вылечившихся, таким образом из больниц выписался уже 51...
В Кузбассе 10 мая ожидается жара до 28 градусов
В Кузбассе в воскресенье, 10 мая, ожидается жаркая погода. Синоптики Кемеровского гидрометцентра...
Кемерово вновь стал худшим по самоизоляции городом России
Эксперты «Центра политической конъюктуры» подготовили рейтинг по самоизоляции среди российских...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus