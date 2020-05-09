В Междуреченске взят под стражу похититель велосипеда

В дежурную часть ОМВД России по г. Междуреченску обратился 29-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестный похитил велосипед, принадлежащий его ребенку. Сумма ущерба составила более 6 000 рублей.

Полицейские выяснили, что в одном из торговых центров потерпевший вместе с супругой приобрели для своих детей два велосипеда, оставили их в тамбуре на 1 этаже, а сами продолжили выбирать покупки. Когда они спустились за велобайками, то обнаружили, что один них пропал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний междуреченец. Похищенный велосипед он сдал в ближайший комиссионный магазин, получив за него 3 000 рублей.

Следователем ОМВД России по г. Междуреченску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы. По ходатайству следствия фигурант взят под стражу.

Похищенный велосипед полицейские изъяли и вернули законному владельцу.