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В междуреченском центре "Семья" прошел благотворительный спектакль

Артисты из Дома Культуры «Геолог» провели благотворительную акцию в Центре социальной помощи «Семья», показав ребятне музыкальную театрализованную постановку «Путешествие в страну Беспожарию».
Вместе с героями сказки дети узнали, что огонь бывает не только тихим и спокойным, но и очень опасным, если с ним обращаться неправильно. В игровой форме они получили новые знания и навыки поведения в экстренных ситуациях при пожаре.

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kuzbassnews.ru
11/04/2018
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