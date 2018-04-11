В междуреченском центре "Семья" прошел благотворительный спектакль

Артисты из Дома Культуры «Геолог» провели благотворительную акцию в Центре социальной помощи «Семья», показав ребятне музыкальную театрализованную постановку «Путешествие в страну Беспожарию».
Вместе с героями сказки дети узнали, что огонь бывает не только тихим и спокойным, но и очень опасным, если с ним обращаться неправильно. В игровой форме они получили новые знания и навыки поведения в экстренных ситуациях при пожаре.
11/04/2018
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
С 11 апреля в Кемерове временно закроют кинотеатр "Гринвич" на Молодёжном, 2. Об этом...
|
В Новокузнецке начался демонтаж светового оборудования, установленного на городских фонтанах.
|
В прошлом году на счёт Фонда Победы поступило более 1,8 млн рублей от 112 организаций, предприятий...
|
Церемониальная должность "Должность спикера для Тулеева — почетная ссылка", — отметил...