В междуреченском центре "Семья" прошел благотворительный спектакль

В Кемерове временно закроют кинотеатр «Гринвич» С 11 апреля в Кемерове временно закроют кинотеатр "Гринвич" на Молодёжном, 2. Об этом...

В Новокузнецке начался демонтаж световых фонтанов В Новокузнецке начался демонтаж светового оборудования, установленного на городских фонтанах.

В Новокузнецке открыт «Фонд Победы-2018» В прошлом году на счёт Фонда Победы поступило более 1,8 млн рублей от 112 организаций, предприятий...