Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В междуреченском поселке Камешек открылась "Спортландия"

Теперь любой желающий может заниматься пятью видами спорта: мини-футболом, баскетболом, волейболом, бегом и воркаутом.

Общая площадь спортивной площадки – 1552 кв. м. Есть поле размером 40 на 20 м со встроенными воротами для мини-футбола, баскетбольными щитами, волейбольной сеткой и стойками. Вокруг поля — беговая дорожка с резиновым покрытием.

Кроме того, на новой площадке имеется крытая беседка с шестью тренажерами, гимнастические снаряды для занятия воркаутом: гимнастические кольца, турники, шведская стенка, брусья, лавка для упражнений на пресс.

Спорт
Топ
Междуреченск
kuzbassnews.ru
03/09/2018
Спорт
Топ
Междуреченск
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus