В междуреченском поселке Камешек открылась "Спортландия"

Теперь любой желающий может заниматься пятью видами спорта: мини-футболом, баскетболом, волейболом, бегом и воркаутом.

Общая площадь спортивной площадки – 1552 кв. м. Есть поле размером 40 на 20 м со встроенными воротами для мини-футбола, баскетбольными щитами, волейбольной сеткой и стойками. Вокруг поля — беговая дорожка с резиновым покрытием.

Кроме того, на новой площадке имеется крытая беседка с шестью тренажерами, гимнастические снаряды для занятия воркаутом: гимнастические кольца, турники, шведская стенка, брусья, лавка для упражнений на пресс.