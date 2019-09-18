В Междуреченской горбольнице появились сенсорные игровые комнаты

Как сообщили в областном департаменте охраны здоровья населения, в больнице оборудованы комнаты сенсорного типа: «Непоседы» для детей младшего возраста и «Звездное небо» для школьников.

Маленькие пациенты смогут проходить сеансы психологической разгрузки в игровой форме. Специалисты считают, что такая форма реабилитации помогает детям отвлекаться от болезни и выздоравливать быстрее.

Фото: пресс-служба АКО