В Междуреченской горбольнице появились сенсорные игровые комнаты

Как сообщили в областном департаменте охраны здоровья населения, в больнице оборудованы комнаты сенсорного типа: «Непоседы» для детей младшего возраста и «Звездное небо» для школьников.
Маленькие пациенты смогут проходить сеансы психологической разгрузки в игровой форме. Специалисты считают, что такая форма реабилитации помогает детям отвлекаться от болезни и выздоравливать быстрее.
Фото: пресс-служба АКО
18/09/2019
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