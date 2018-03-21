В Междурученске пройдет "Салют талантов"

Loading...
25 марта на сцене ДК «Распадский» в Междуреченске пройдет VI традиционный открытый городской конкурс хореографических коллективов «Салют талантов!».
Более 600 участников от 4 лет и старше из Новокузнецка, Мысков, Междуреченска покажут свои хореографические способности в разных номинациях и возрастных категориях: дебют, народный, эстрадный, современный, классический, бальный, восточный танец, а также оригинальный жанр.
21/03/2018
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В общей сложности на свет появилось 62 ребёнка – 29 мальчиков и 33 девочки. Больше всего детей...
|
По версии СУ СКР, фигурант, будучи нетрезвым, залез на металлический забор и начал кричать...
|
23-летний пьяный сын в ходе ссоры убил свою мать в Кузбассе.
|
В южной столице Кузбасса городе Новокузнецке на участке проспекте Курако, являющимся одним из...