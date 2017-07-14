Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

V Межрегиональный фестиваль национальных культур «Истоки» прошел в Крапивинском районе

Ежегодный фестиваль был организован на территории этнографического центра традиционной и воинской культуры «Мунгатский острог». На него собрались более 20 творческих коллективов из Крапивинского и Беловского районов, а также из Полысаева, Мысков, Новокузнецка, Кемерова, Барнаула, Новосибирска. Участники представили около 50 номеров, в том числе песни на родном языке разных национальностей.

Также в ходе мероприятия 22 мастера декоративно-прикладного искусства представили свои изделия, выполненные в разных техниках. Гости праздника приняли участие в мастер-классах по соломоплетению,  плетению традиционных национальных поясов, изготовлению украшений из камней и металла. Все желающие приобрели готовые работы мастеров из соломы и бисера, традиционные тряпичные куклы, чаи и травы.

Культура
Крапивинский
kuzbassnews.ru
14/07/2017
Культура
Крапивинский
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Березовском найден незаконный полигон ТБО площадью 5 га
В Березовском "ЭКОдесант" из числа местных экологов, общественников и специалистов отдела...
Мэр Кемерова поручил дорожникам навести порядок на детской площадке
Во время объезда объектов строительства Илья Середюк обратил внимание на территорию детской...
Глава Новокузнецка выслушал идеи начинающих предпринимателей
Мэр Новокузнецка провёл первую встречу с начинающими предпринимателями в бизнес-центре «Меридиан»....
Дело о ДТП с пятью погибшими в Кемерове направили в суд
В прокуратуре Кемеровской области сообщили, что дело о ДТП с пятью погибшими направленно в суд....
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus