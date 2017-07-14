V Межрегиональный фестиваль национальных культур «Истоки» прошел в Крапивинском районе

Ежегодный фестиваль был организован на территории этнографического центра традиционной и воинской культуры «Мунгатский острог». На него собрались более 20 творческих коллективов из Крапивинского и Беловского районов, а также из Полысаева, Мысков, Новокузнецка, Кемерова, Барнаула, Новосибирска. Участники представили около 50 номеров, в том числе песни на родном языке разных национальностей.

Также в ходе мероприятия 22 мастера декоративно-прикладного искусства представили свои изделия, выполненные в разных техниках. Гости праздника приняли участие в мастер-классах по соломоплетению, плетению традиционных национальных поясов, изготовлению украшений из камней и металла. Все желающие приобрели готовые работы мастеров из соломы и бисера, традиционные тряпичные куклы, чаи и травы.