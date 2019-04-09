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В минувшие выходные в Калтане и Малиновке слышалась звонкая «Весенняя капель»

6 апреля в ДК «Энергетик» города и концертном зале поселка состоялся V муниципальный фестиваль детского творчества «Весенняя капель». Его участниками стали обучающиеся классов раннего общего эстетического развития школ искусств № 43,42,37,33, участники культурно - досуговых формирований ДК «Энергетик», воспитанники детских садов № 12 «Березка», № 1 «Росинка», № 37 «Семицветик», № 7 «Солнышко» и Центра развития ребенка «Планета детства».

Количество участников фестиваля с каждым годом растет. В этот раз своими танцами, песнями, игрой в шумовых оркестрах зрителей радовали более 200 юных артистов в возрасте от 3 до 7 лет.

- Яркий фейерверк творчества, который подарил городу фестиваль, еще раз показал, насколько талантливы наши дети и профессиональны наставники, сумевшие раскрыть способности каждого ребенка, - считает М.А. Меркулова, директор Управления культуры Калтанского городского округа.

Мероприятие прошло в рамках празднования 60-летия Калтана и 300-летия Кузбасса. 

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
09/04/2019
Культура
Калтан
Новости Кузбасса

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