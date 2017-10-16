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В мобильное приложение ПФР – по отпечатку пальца

Пенсионный фонд выпустил очередное обновление для своего мобильного приложения. В новой версии реализована технология Touch ID – для еще большего удобства входить в приложение теперь можно по отпечатку пальца*.

Напомним, Пенсионный фонд выпустил бесплатное мобильное приложение для смартфонов на платформах iOS и Android в марте этого года. За это время его установили более 150 тысяч человек.

Для начала работы в приложении необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код для входа в приложение.

С помощью приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на прием или заказать необходимые документы.

Ряд услуг, доступных через приложение, можно получать и без авторизации. Например, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием.

* Технология Touch ID позволяет пользователю отсканировать отпечаток пальца и сохранить его на своем смартфоне. Далее различные приложения используют этот отпечаток по решению пользователя для быстрой авторизации. Приложение ПФР делает так же: оно предлагает использовать ранее сохраненный отпечаток для входа.

Общество
kuzbassnews.ru
16/10/2017
Общество
Новости Кузбасса

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