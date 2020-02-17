В мобильном приложении ПФР скоро можно будет получить сведения электронной трудовой книжки

ПФР планирует расширить функции мобильного приложения и сделать из него одну из точек доступа к сведениям электронной трудовой книжки. Такая функция позволит россиянам более оперативно, по смартфону, получать данные о своем трудовом стаже.

Мобильное приложение Пенсионного фонда России уже установили более полутора миллионов человек. Оно одинаково востребовано и у пенсионеров, и у тех, кто пока только формирует пенсионные выплаты.

Работающие россияне могут узнать через приложение информацию о сумме пенсионных коэффициентов на лицевом счете и продолжительности стажа, проверить отчисления работодателей, а также подать обращение (например, если необходимо дополнить лицевой счет новыми данными о стаже).

Пенсионеры могут использовать приложение, чтобы видеть размер получаемых выплат, найти ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда, записаться на прием к специалисту ПФР или заказать справки и другие документы.

Приложение позволяет не только получать информацию о пенсионных и социальных выплатах, но и, например, следить за расходованием материнского капитала. Семьи с сертификатом могут видеть остаток средств, которые еще не были использованы.

Приложение ПФР для мобильных устройств реализовано на платформах iOS и Android. Для начала работы в нем необходимо авторизоваться через учетную запись на Портале госуслуг и задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход в приложение. Некоторые сервисы приложения доступны без авторизации.

Подтвердить учетную запись на Портале госуслуг можно в клиентских службах Пенсионного фонда, офисах «Почты России» и «Ростелекома».