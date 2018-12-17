В мобильном приложении ПРФ появится цифровой аналог пенсионного удостоверения

С 2019 года ПФР запускает пилотный проект — цифровую социальную карту, благодаря которой социально ответственный бизнес, не имея доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия, сможет идентифицировать человека как пенсионера.

Несколько лет назад Пенсионный фонд Российской Федерации отказался от выдачи пенсионных удостоверений, поскольку информационная система ПФР вышла на новый уровень. Она позволила Фонду оперативно предоставлять гражданам, а также органам государственной власти всю необходимую информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Сейчас все государственные организации получают подтверждающие сведения о том, что человек является пенсионером, непосредственно через электронный обмен с Пенсионным фондом. Однако ПФР разработал проект, который позволит подтверждать эти данные также для тех, кто не имеет доступа к базе данных Фонда.

Цифровая социальная карта будет реализована через мобильное приложение ПФР (iOS и Android) и будет содержать информацию о статусе гражданина и положенных ему социальных льготах в виде уникального QR-кода. Считывание кода с экрана смартфона позволяет определить право гражданина как пенсионера или человека предпенсионного возраста на положенные ему льготы, скидки и другие формы социальной поддержки, предоставляемые не только государством, но и коммерческими организациями.

Активное использование цифровой социальной карты начнется со следующего года. На сегодня между ПФР и Х5 Retail group готовится к подписанию двустороннее соглашение о предоставлении льгот с использованием данной карты. В рамках соглашения Х5 планирует внедрить технологию сканирования QR-кода для предоставления скидок на товары и персонализированных предложений покупателям пенсионного и предпенсионного возраста в магазинах своей сети в следующем году.

ПФР рассчитывает, что и другие компании также проявят интерес к этому проекту. В настоящее время обсуждается аналогичное взаимодействие между Пенсионным фондом и компанией РЖД.