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В Москве подведены итоги конкурса «Созвездие талантов – 2020»

XII Международный телевизионный конкурс был организован продюсерским центром «Созвездие» при поддержке Министерства просвещения и Министерства культуры РФ.
Образцовый самодеятельный театр кукол «Теремок» Сусловского Дома культуры Мариинского района принял участие в двух номинациях. Номинацию «Театрализованное представление» представила Ольга Алексеева, в номинации «Текстильная кукла» была представлена работа Светланы Воропаевой «Мариинская купчиха».
По итогам конкурса Ольга Алексеева стала лауреатом III степени, а Светлана Воропаева – дипломантом I степени.

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
18/01/2021
Культура
Мариинск
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Новости Кузбасса

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