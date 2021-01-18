В Москве подведены итоги конкурса «Созвездие талантов – 2020»

Loading...
XII Международный телевизионный конкурс был организован продюсерским центром «Созвездие» при поддержке Министерства просвещения и Министерства культуры РФ.
Образцовый самодеятельный театр кукол «Теремок» Сусловского Дома культуры Мариинского района принял участие в двух номинациях. Номинацию «Театрализованное представление» представила Ольга Алексеева, в номинации «Текстильная кукла» была представлена работа Светланы Воропаевой «Мариинская купчиха».
По итогам конкурса Ольга Алексеева стала лауреатом III степени, а Светлана Воропаева – дипломантом I степени.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
На общую дорожную ситуацию в городе ДТП не повлияло: уровень загруженности трасс в Новокузнецке...
|
В Кузбассе на 17 января на 115 человек выросло число заболевших коронавируса. Таким образом, общее...
|
Товарищеский матч состоялся 16 января в Кемерове в рамках чемпионата «Ночной хоккейной лиги». Это...
|
На видео не видно, но ребенок выкатился на проезжую часть, на середину дороги, – рассказал местный...