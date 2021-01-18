В Москве подведены итоги конкурса «Созвездие талантов – 2020»

Трехкилометровая пробка образовалась на въезде в Новокузнецк На общую дорожную ситуацию в городе ДТП не повлияло: уровень загруженности трасс в Новокузнецке...

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 января: 1 умер, 115 заболели, 158 выздоровели В Кузбассе на 17 января на 115 человек выросло число заболевших коронавируса. Таким образом, общее...

Хоккеисты из Кемерова обыграли команду мэра Новокузнецка Товарищеский матч состоялся 16 января в Кемерове в рамках чемпионата «Ночной хоккейной лиги». Это...