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В муниципалитетах Кузбасса проведут повторный аудит заброшенных зданий

В Администрации Правительства Кузбасса подвели промежуточные итоги программы по демонтажу недостроев и заброшенных объектов. К настоящему моменту выполнено более 75% плана по сносу зданий, но список построек регулярно продолжает пополняться.

По данным областного министерства строительства, к настоящему моменту в области выявлено 1742 заброшенные постройки, включая объекты незавершенного строительства. Из них 1154 уже снесены, 146 восстановлены и вновь эксплуатируются. В 13 муниципальных образованиях запланированные мероприятия по восстановлению, реконструкции либо демонтажу потенциально опасных объектов выполнены более чем на 70%.

Планируется снести еще 251 объект, 121 — восстановить. Кроме того, 38 построек выставлены на продажу, 8 — законсервированы, 9 будут переоформлены в муниципальную собственность. С собственниками еще 15 объектов проходят переговоры для определения дальнейших действий.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
24/10/2020
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