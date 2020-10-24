В муниципалитетах Кузбасса проведут повторный аудит заброшенных зданий

В Администрации Правительства Кузбасса подвели промежуточные итоги программы по демонтажу недостроев и заброшенных объектов. К настоящему моменту выполнено более 75% плана по сносу зданий, но список построек регулярно продолжает пополняться.
По данным областного министерства строительства, к настоящему моменту в области выявлено 1742 заброшенные постройки, включая объекты незавершенного строительства. Из них 1154 уже снесены, 146 восстановлены и вновь эксплуатируются. В 13 муниципальных образованиях запланированные мероприятия по восстановлению, реконструкции либо демонтажу потенциально опасных объектов выполнены более чем на 70%.
Планируется снести еще 251 объект, 121 — восстановить. Кроме того, 38 построек выставлены на продажу, 8 — законсервированы, 9 будут переоформлены в муниципальную собственность. С собственниками еще 15 объектов проходят переговоры для определения дальнейших действий.
Фото из открытых источников
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Множество жалоб от горожан поступает на длительные ожидания приёмов у лечащих врачей. Это подвигло...
|
По данным областных властей, муниципалитетам предлагают отказаться от закупки дополнительной...
|
В больницах Кемерова не осталось мест для людей с неподтверждённым COVID-19. Как рассказала...
|
В больницах Кемерова не осталось мест для людей с неподтверждённым COVID-19. Как рассказала...