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В музее-заповеднике «Красная Горка» откроется удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки

14 января в 16-00 ч. в музее-заповеднике «Красная Горка» г.Кемерово состоится открытие удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина.

Удаленный электронный читальный зал создан по соглашению о сотрудничестве, заключенному между Президентской библиотекой им.Б.Н.Ельцина и музеем-заповедником «Красная Горка», в рамках проекта по созданию на территории Кузбасса сети электронных читальных залов Президентской библиотеки. Данный проект реализуется при организационной и методической поддержке Кемеровского регионального центра Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, работающего на базе Кемеровской областной научной библиотеки им.В.Д.Федорова с 2013 года и предоставляющего гражданам уникальную возможность доступа более чем к 500 тысячам оцифрованных документов.

В цифровом виде в фонде Президентской библиотеки собраны книги, архивные материалы, периодика, картографические и нотные издания, редкие рукописи, аудиовизуальные материалы, которые предоставляются читателям для учебы, работы и просто для чтения по интересующим вопросам.

Большое значение для пользователей имеет тот факт, что основой фонда Президентской библиотеки являются цифровые копии оригиналов исторических документов. Это имеет особую ценность для исследователей, заботящихся о достоверности и надежности используемых источников.

С открытием электронного читального зала кемеровчане получат дополнительную возможность работы с информационными ресурсами, наиболее полно представляющими документы по истории российской государственности, по вопросам русского языка как государственного языка Российской Федерации, о территории России и российском народе, а также возможность участия в кинолекториях, научно-практических видеоконференциях, олимпиадах и конкурсах, проводимых Президентской библиотекой.

 

 

Фото: отдел информационной политики Кемеровской областной научной библиотеки им.В.Д.Федорова,

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12/01/2020
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