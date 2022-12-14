В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» открывается выставка «Спасенная реликвия»

21 декабря 2022 года, в 16:00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) открывается выставка из фондов музея «Спасенная реликвия».

Последняя выставка уходящего года посвящена теме сохранения культурных ценностей и пополнения музейных коллекций. Название выставки совпадает с названием бессрочной акции, стартовавшей в музее-заповеднике 7 лет назад, цель которой – приобщение горожан к сохранению истории своей малой родины и страны в целом через сохранение культурных ценностей.

Ежегодно музейное собрание пополняется, примерно, на 300 единиц. Это результат собирательской работы научных сотрудников, а также дары неравнодушных граждан и друзей музея.

На выставке, по традиции, будут представлены новые экспонаты, пополнившие коллекции «Кузнецкой крепости» в течение 2022 года.

Среди них – предметы, имеющие большое значение для краеведения, например, фрагменты керамики VI-IV вв. до н.э., экспонаты, связанные с историей золотых приисков в Кузнецком уезде и кузнечным ремеслом кузнецких татар XVIII-XIX вв., образцы бытовой утвари, инструментов, характерных для Кузнецкого уезда XIX - начала XX вв. Здесь особо стоит выделить находки на месте церкви миссионера Вербицкого в Аил-Кузедеево и образцы раннего чугунного литья, связанного с деятельностью первых железоделательных заводов региона.

Интересные экспонаты пополнили также коллекцию быта и этнографии, коллекцию бонистики, документальный фонд и коллекцию редкой книги и печатной продукции. Особый интерес представляет комплекс документов, фотографий конца XIX – 1-й половины XX вв. из семейного архива Шерлаимовых, переданный музею в дар жительницей Новокузнецка, а также издания конца XIX – начала XX веков.

На открытии выставки состоится чествование дарителей, награждение их Благодарственными письмами, а самым активным и внесшим наибольший вклад, по традиции, будет присвоено звание «Почетного дарителя музея». Отдельной темой прозвучит история спасения последней сохранившейся вагонетки Тельбеса членами Русского географического общества, его друзьями, волонтерами и военно-патриотическим объединением «Воевода».

Выставка будет работать в здании Обер-офицерского дома до 22 января 2023 года.

Вход на открытие выставки – свободный. В остальные дни – согласно прейскуранту.

Фото: Кузнецкая крепость