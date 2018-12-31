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В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» проходит праздничная акция «Новогодний квест с сюрпризом»

До 9 января  посетителям "Кузнецкой крепости", купившим билет на комплексное посещение музея-заповедника (территория, экспозиции и выставки в зданиях Солдатской казармы и Обер-офицерского дома), предлагается маршрутный лист с вопросами и заданиями. Прошедшие квест смогут принять участие в розыгрыше сувенира от «Кузнецкой крепости» в социальной сети «ВКонтакте». Победитель будет объявлен 11 января 2019 года. Забрать награду можно в канун старого Нового года (12 или 13 января).

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kuzbassnews.ru
31/12/2018
Культура
Топ
Новокузнецк
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