В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» проходит праздничная акция «Новогодний квест с сюрпризом»

До 9 января посетителям "Кузнецкой крепости", купившим билет на комплексное посещение музея-заповедника (территория, экспозиции и выставки в зданиях Солдатской казармы и Обер-офицерского дома), предлагается маршрутный лист с вопросами и заданиями. Прошедшие квест смогут принять участие в розыгрыше сувенира от «Кузнецкой крепости» в социальной сети «ВКонтакте». Победитель будет объявлен 11 января 2019 года. Забрать награду можно в канун старого Нового года (12 или 13 января).