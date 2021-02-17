В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» выставка Ирины Беловой «Нежность»

4 марта в 16.00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) состоится открытие персональной выставки Ирины Беловой «Нежность», посвященной Международному женскому дню 8 марта.

На выставке представлены 10 масштабных работ в технике горячего батика из серии, созданной в 2019-2020 годах. Это красочные фантазийные полотна, главной героиней которых является Женщина.

«В новой серии из 28-ми работ, которая еще нигде не выставлялась, запечатлены женщины в разных образах. Когда женщина счастлива, у нее за спиной вырастают крылья, – рассказывает художница. – Когда она в таком состоянии, у нее многое получается, она становится опорой и источником счастья для своей семьи, для своих близких.»

С творчеством Ирины Беловой уже не раз встречались гости «Кузнецкой крепости». Ее работы в технике батика, пастели, вдохновленные мифами и легендами Сибирского края, историей родной земли и книжными образами, наполнены светом, теплом, ощущением гармонии и погружают в удивительный добрый мир. Наверное, поэтому посетители выставок Ирины Валентиновны всегда рады новой встрече с ее искусством и уносят с собой только положительные эмоции.