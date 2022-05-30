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В музее-заповеднике «Томская Писаница» состоялся гала-концерт фестиваля-конкурса «Кузнецкая вольница»

В этом году в XX межрегиональном фестивале-конкурсе казачьей культуры приняли участие 85 творческих коллективов. На летней сцене музея-заповедника выступили 36 лучших творческих коллективов и отдельные исполнители. Праздник начался с шествия казаков и творческих коллективов к Часовне Равноапостольных Святых Кирилла и Мефодия, где был совершен праздничный молебен.
Также в музее-заповеднике была развернута выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Традиции казачества храним», а также прошла традиционная дегустация казачьей походной кухни «Казак живет, хлеб да сало жует». Для детей и молодежи допризывного возраста состоялся областной этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох».
От Тяжинского округа на гала-концерт были приглашены сводный ансамбль учащихся и преподавателей детской школы искусств № 31 (руководитель Ольга Владимировна Стифорова, концертмейстеры Сергей Анатольевич Светляков и Сергей Анатольевич Симахин) и народный коллектив «Чаровница» центра славянской культуры (руководитель Сергей Александрович Каплунов ). Оба ансамбля отмечены дипломами Лауреатов II степени.

Культура
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kuzbassnews.ru
30/05/2022
Культура
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