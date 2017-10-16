В Мысках машинист автогрейдера погиб меняя колесо

15 октября около 16 часов 05 минут в полицию Мысков поступило сообщение, что на территории одной из угольных компаний в обнаружено тело 45-летнего машиниста автогрейдера.
Установлено, что мужчина выполнял работы по монтажу колеса на транспортном средстве. Внезапно раздался хлопок, рабочего отбросило в сторону от автогрейдера. Коллеги, прибежав на шум и обнаружиы мужчину без признаков жизни, вызвали «скорую помощь».
Прибывшие врачи констатировали смерть рабочего.
16/10/2017
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