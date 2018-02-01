В Мысках мужчина получил по почте сахар вместо сигарет

В мысковскую полицию обратился 29-летний мужчина, который, заказав в интернет-магазине 15 блоков сигарет на сумму около 7000 рублей, получил вместо них сахар.

Мужчина получил в отделении связи посылку, принес ее домой, вскрыл и обнаружил внутри вместо табачных изделий пачку сахара. Обманутый покупатель попытался связаться с администратором интернет-магазина, однако его телефонный номер оказался не доступен.

Теперь поиском мошенника занимается полиция.