В Мысках мужчина получил по почте сахар вместо сигарет

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В мысковскую полицию обратился 29-летний мужчина, который, заказав в интернет-магазине 15 блоков сигарет на сумму около 7000 рублей, получил вместо них сахар.
Мужчина получил в отделении связи посылку, принес ее домой, вскрыл и обнаружил внутри вместо табачных изделий пачку сахара. Обманутый покупатель попытался связаться с администратором интернет-магазина, однако его телефонный номер оказался не доступен.
Теперь поиском мошенника занимается полиция.
01/02/2018
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