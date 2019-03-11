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В Мысках мужчина угрожал убийством ребенку

В мысковскую прокуратуру обратился опекун 12-летней девочки с просьбой защитить ее права. Ребенку угрожали убийством.

В августе 2018 года ранее неоднократно судимый 38-летний мужчина пришел к своему знакомому. Между ними произошла ссора, и  гость нанес хозяину удар кулаком, сломав тому челюсть.

12-летняя девочка стала заступаться за своего отчима. Но мужчина посчитал просьбы ребенка оскорбительными. Находясь на кухне, он преградил ребенку выход из помещения, и, демонстрируя нож, начал угрожать ребенку убийством. Мужчина требовал от девочки положить руку на стол, чтобы он ее отрезал. Угрозы мужчины прекратили прибывшие сотрудники полиции.

За угрозы убийством девочке и за причинение вреда средней тяжести ее отчиму мужчина привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст.119 и ч. 1 ст.112 УК РФ. Приговором суда он признан виновным, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года.

Однако кроме уголовной ответственности закон обязывает возместить и причиненный вред.

Прокурор города обратился в интересах  девочки в суд с заявлением о компенсации морального вреда.

Мысковский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал с осужденного в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей.

 

Фото из открытых источников.

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kuzbassnews.ru
11/03/2019
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