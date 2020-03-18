В Мысках на мужчину упала снежная наледь с крыши

Утром 17 марта в больницу города Мыски с различными травмами был госпитализирован 63-летний мужчина, на которого с крыши многоэтажного жилого дома произошел сход снежной массы.

Очевидцы вызвали «скорую помощь», пострадавшего госпитализировали.

Следователями устанавливается управляющая компания, обслуживающая данный дом, будет изучена документация, касающаяся мероприятий, связанных с очисткой крыши от снега и наледи. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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