В Мысках открылась этническая шорская деревня

Центр духовной культуры шорского народа «Эне Таг» поселка Чувашки Мысковского округа пополнился новыми экспозициями: шорской национальной избой, восстановленной по историческим документам и чертежам кузницей с плавильной печью, местом для обрядового костра, скульптурами из дерева.
На создание новых объектов из федерального бюджета по программе поддержки коренных малочисленных народов было выделено 2,6 млн рублей.
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