В Мысках отремонтировали виадук ГРЭС

В Мысках отремонтировали дорогу на виадуке микрорайона ГРЭС п. Притомский. Это стало возможным после вмешательства областных властей.

На проведение ремонта участка дороги из областного бюджета выделено 3,8 млн рублей. Работники ДРСУ Новокузнецка приступили к ремонту 13 июля. Четыре дня спустя участок дороги протяженностью 460 метров, относящийся к областной трассе Ленинск-Кузнецкий–Новокузнецк-Междуреченск (181-ый километр), избавился от колеи.

До 23 июля будут полностью укреплены обочины на подъездах к путепроводу, нанесена горизонтальная дорожная разметка.