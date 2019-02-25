В Мысках погашена задолженность по заработной плате

Мысковская прокуратура осуществляя надзор за исполнением трудового законодательства установила, что ООО «Притомское ЖКХ» имеет задолженность по заработной плате перед 46 работниками за январь 2019 года в размере 811 тыс. руб.
Прокурор области 20 февраля провел личный прием граждан, а также объявил директору ООО «Притомское ЖКХ» предостережение о недопустимости нарушения требований Трудового кодекса Российской Федерации.
22 февраля 2019 задолженность по заработной плате полностью погашена, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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