В Мысках после капремонта открыта дорога на улице Мира

Капитально отремонтированная автодорога по улице Мира открыта в Мысках. Дорожные работы были начаты в августе 2017 года. Протяженность ремонтируемого участка дороги составила 1007 м.

После проведения ремонтных работ ширина проезжей части увеличилась в среднем с 6,3 до 9 м. В процессе работ были отремонтированы водоотводные канавы из сборных железобетонных сливных лотков общей протяженностью 1113 м.

Появились на улице и новые пешеходные дорожки - от ул. Кутузова до ул. Комарова и от ул. Вокзальная до автодороги Новокузнецк-Междуреченск.

На реконструированном участке установлено дополнительно 10 дорожных знаков. На двух из четырех существующих пешеходных переходах установлены мигающие светофоры "Т 7".

В общей сложности на реконструкцию участка из городского бюджета направлено 12 млн 831 тыс. рублей.