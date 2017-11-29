Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Мысках после капремонта открыта дорога на улице Мира

Капитально отремонтированная автодорога по улице Мира открыта в Мысках. Дорожные работы были начаты в августе 2017 года. Протяженность ремонтируемого участка дороги составила 1007 м.
После проведения ремонтных работ ширина проезжей части увеличилась в среднем с 6,3 до 9 м. В процессе работ были отремонтированы водоотводные канавы из сборных железобетонных сливных лотков общей протяженностью 1113 м.

Появились на улице и новые пешеходные дорожки - от ул. Кутузова до ул. Комарова и от ул. Вокзальная до автодороги Новокузнецк-Междуреченск.

На реконструированном участке установлено дополнительно 10 дорожных знаков. На двух из четырех существующих пешеходных переходах установлены мигающие светофоры "Т 7".

В общей сложности на реконструкцию участка из городского бюджета направлено 12 млн 831 тыс. рублей.

Общество
Топ
Мыски
kuzbassnews.ru
29/11/2017
Общество
Топ
Мыски
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе девушка поругалась с парнем и выпрыгнула с 9 этажа
По информации «Правоохранительного портала Кузбасса», 21-летняя местная жительница поругалась со...
В Кемерове холодная вода затопила улицу в Кировском районе
Вечером во вторник, 28 ноября, в Кировском районе Кемерова произошло ЧП: из-за прорыва системы...
В Кемерове пожарные спасли семь человек на пожаре в жилом доме
Семь человек спасены на пожаре, произошедшем в жилом многоэтажном доме в Кемерове, сообщили во...
Кузбассовец попытался взять детский дом штурмом
Опасаясь за безопасность воспитанников детского дома, охранник вызвал бойцов Росгвардии, — уточнили...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus