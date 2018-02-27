В Мысках разыскивают пропавшего мужчину

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В Мысках полиция разыскивает Алешина Андрея Алексеевича, 29.05.1975 года рождения. 16 февраля 2018 года он ушел из дома, и не вернулся.
Приметы: высокий - рост около 200 см, на вид 45 лет, крепкого телосложения, волосы русые.
Был одет в синюю удлиненную куртку-пуховик, синие джинсы и зимнюю кожаную кепку.
Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Андрея Алешина, сообщить об этом по телефонам в городе Мыски: 8-(38474)-2-28-30, 2-28-52 или 02.
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