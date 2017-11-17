В Мысках установят оборудование для оперативного информирования населения в случае ЧС

В Мысках, в рамках муниципальной программы «Мероприятия гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2019 гг.» приобретен громкоговорящий носимый комплекс оповещения (ГНКО-200).
Комплекс предназначен для локального оповещения и информирования жителей отдаленных районов при угрозе возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера. ГНКО – это самостоятельный блок со встроенным громкоговорителем. Радиус охвата территории звучанием - 600 м. Время работы в режиме оповещения при полной мощности усилителя 3 часа.
Оборудование будет использоваться для оповещения населения Мысковского городского округа, проживающего в отдаленных поселках, при угрозе наводнения, пожаров и других чрезвычайных ситуаций.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Установлено, что ночью 15 ноября подозреваемый в нетрезвом состоянии пришел в гости к бывшей...
|
Вечером в пятницу, 17 ноября, в Кемерове напротив дома №7 по улице Юрия Двужильного произошло...
|
В ГИБДД Кузбасса прошло совещание по обеспечению безопасности движения на дорогах в зимний период.
|
Злоумышленник разбил окно, влез через него в дом и стал просить у перепуганной хозяйки разрешения...