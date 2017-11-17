В Мысках установят оборудование для оперативного информирования населения в случае ЧС

В Мысках, в рамках муниципальной программы «Мероприятия гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2019 гг.» приобретен громкоговорящий носимый комплекс оповещения (ГНКО-200).

Комплекс предназначен для локального оповещения и информирования жителей отдаленных районов при угрозе возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера. ГНКО – это самостоятельный блок со встроенным громкоговорителем. Радиус охвата территории звучанием - 600 м. Время работы в режиме оповещения при полной мощности усилителя 3 часа.

Оборудование будет использоваться для оповещения населения Мысковского городского округа, проживающего в отдаленных поселках, при угрозе наводнения, пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

