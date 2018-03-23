В Мысках закрыли первую ледовую переправу

Жители Новокузнецка выбрали для благоустройства площадь и «пешеходку» В минувшее воскресенье, в день выборов президента России, на участках в двух крупнейших городах...

Автоледи из Кузбасса будут судить за ДТП, в котором погиб ее ребенок Жительницу Кузбасса будут судить за совершение ДТП, в котором погибли два человека.

В Кузбассе вводится налоговая льгота для металлургических предприятий На очередной сессии Совета народных депутатов Кемеровской области избранники народа приняли законы...