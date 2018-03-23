В Мысках закрыли первую ледовую переправу

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В Мысках ликвидирована автомобильная переправа через реку Томь, соединяющая поселки Бородино и Усть-Мрасс.
Благодаря закрытию переправы будет снижен риск возникновения заторов во время паводка.
Работа по ликвидации переправ в Кузбассе будет продолжена. В этом году их закрытие завершится к 1 апреля. Теперь в Кузбассе действует 53 ледовые переправы и два наплавных моста, все они оборудованы в соответствии с требованиями безопасности.
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