В мысковском бассейне отравились 10 детей

9 апреля в Мысках посетители бассейна спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпиец" (25 детей, тренер и медицинский работник) почувствовали едкий раздражающий запах. В этот момент в помещении находились 25 детей, тренер и медработник.
Детей вывели из бассейна в теплое помещение и вызвали врачей. В настоящее время 10 человек находятся в больнице под медицинским наблюдением.Специалисты СУ СК по Кемеровской области, помощи газоанализатора провели замеры воздуха. Было установлено, что концентрация хлора в воздухе была токсичной.
В ходе осмотра изъяты канистры с различными средствами, образец воды из бассейна.
Предположительно, в бак дозации средств для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения показателей кислот в воде, в результате чего произошла химическая реакция.
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