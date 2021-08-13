В ночь на 13 августа в Кузбассе произошло землетрясение

Власти Кемерова назвали объекты дорожного ремонта на 2022 год Администрация Кемерова опубликовала полный список дорог, которые будут отремонтированы в городе в...

Предприятие в Кузбассе уклонилось от уплаты 755 млн рублей налогов Возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ). "В результате...

Больше 30 незаконных гаражей снесут в Кемерово В Кемерово снесут 38 незаконных гаражей. Под демонтаж попали металлические объекты, которые...