В ночь на 13 августа в Кузбассе произошло землетрясение

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН в ночь на 13 августа в районе населённого пункта Большая Талда (Прокопьевский район) зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4.
13/08/2021
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