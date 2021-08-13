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В ночь на 13 августа в Кузбассе произошло землетрясение

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН в ночь на 13 августа в районе населённого пункта Большая Талда (Прокопьевский район) зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4.

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kuzbassnews.ru
13/08/2021
Общество
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Прокопьевск

Новости Кузбасса

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