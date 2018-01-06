В ночь на 7 января в Кузбассе ожидаются морозы до -35С

По данным Кемеровского Гидрометцентра, 7 января при прояснениях местами по области сохранится низкая температура воздуха до -30,-35°С.
Главное управление МЧС России по Кемеровской области и Госавтоинспекция Кузбасса рекомендуют жителям региона ограничить использование личного автотранспорта при передвижении на дальние расстояния, а пешеходам - переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток - использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.
06/01/2018
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