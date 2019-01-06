В ночь с 6 на 7 января в Новокузнецке автобусы будут работать по особому графику

6 и 7 января в Новокузнецке общественный транспорт будет работать по «Рождественским маршрутам».
Маршрут: «Вокзал – Михайло-Архангельская церковь – Спасо-Преображенский собор».
Отправление от вокзала: 22:00; 23:00; 00:00; 01:00; 02:00.
Отправление от Спасо-Преображенского собора: 22:30; 23:30;00:30; 01:30; 02:30.
Отправление от Михайло – Архангельской церкви: 22:50; 23:50; 00:50; 01:50; 02:50.
Маршрут «Космонавтов – Ильинская церковь».
Отправление от «Космонавтов» в 22:00; 23:00; 01:00; 02:00.
Отправление от Ильинской церкви: в 22:30; 00:30; 01:30; 02:30.
Маршрут «Вокзал – Новобайдаевский микрорайон – Собор Рождества Христова».
Отправление от вокзала в 23:40; 01:50; 03:30.
Отправление от Собора Рождества Христова: в 22:50; 01:50; 02:40.
Фото из открытых источников.