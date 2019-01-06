В ночь с 6 на 7 января в Новокузнецке автобусы будут работать по особому графику

6 и 7 января в Новокузнецке общественный транспорт будет работать по «Рождественским маршрутам».



Маршрут: «Вокзал – Михайло-Архангельская церковь – Спасо-Преображенский собор».



Отправление от вокзала: 22:00; 23:00; 00:00; 01:00; 02:00.

Отправление от Спасо-Преображенского собора: 22:30; 23:30;00:30; 01:30; 02:30.

Отправление от Михайло – Архангельской церкви: 22:50; 23:50; 00:50; 01:50; 02:50.



Маршрут «Космонавтов – Ильинская церковь».

Отправление от «Космонавтов» в 22:00; 23:00; 01:00; 02:00.

Отправление от Ильинской церкви: в 22:30; 00:30; 01:30; 02:30.



Маршрут «Вокзал – Новобайдаевский микрорайон – Собор Рождества Христова».

Отправление от вокзала в 23:40; 01:50; 03:30.

Отправление от Собора Рождества Христова: в 22:50; 01:50; 02:40.





Фото из открытых источников.