Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В ночь с 6 на 7 января в Новокузнецке автобусы будут работать по особому графику

6 и 7 января в Новокузнецке общественный транспорт будет работать по «Рождественским маршрутам».

Маршрут: «Вокзал – Михайло-Архангельская церковь – Спасо-Преображенский собор».

Отправление от вокзала: 22:00; 23:00; 00:00; 01:00; 02:00.
Отправление от Спасо-Преображенского собора: 22:30; 23:30;00:30; 01:30; 02:30.
Отправление от Михайло – Архангельской церкви: 22:50; 23:50; 00:50; 01:50; 02:50.

Маршрут «Космонавтов – Ильинская церковь».
Отправление от «Космонавтов» в 22:00; 23:00; 01:00; 02:00.
Отправление от Ильинской церкви: в 22:30; 00:30; 01:30; 02:30.

Маршрут «Вокзал – Новобайдаевский микрорайон – Собор Рождества Христова».
Отправление от вокзала в 23:40; 01:50; 03:30.
Отправление от Собора Рождества Христова: в 22:50; 01:50; 02:40.


Фото из открытых источников.

Общество
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/01/2019
Общество
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus