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В ночь с 7 на 8 июня в Кузбассе ожидаются дожди, грозы и ветер

По данным Гидрометцентра вечером 7 июня и ночью на 8 июня 2017 года в Кемеровской области ожидаются дожди, по югу местами сильные, грозы, в отдельных районах град, при грозах шквалистое усиление ветра до 19-24 м/с.

 Максимальная температура воздуха +17,+19°С.

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kuzbassnews.ru
07/06/2017
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