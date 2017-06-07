В ночь с 7 на 8 июня в Кузбассе ожидаются дожди, грозы и ветер

В Кузбассе экс-сотрудник КузГТУ оштрафован на 2,5 млн рублей за взятки Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в 2015 году 33-летний местный житель, работая...

6-летний мальчик получил увечья, прыгая на надувном батуте в парке Чуть позже прочитала также официальное сообщение на сайте областного Следственного комитета. Чтобы...

Синоптики: в Кузбасс на неделе придут жара и дожди Температура днем до +24,+29°С, в ночь на четверг +10,+15°С, местами +5,+10°С. В четверг в регион...