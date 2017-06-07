В ночь с 7 на 8 июня в Кузбассе ожидаются дожди, грозы и ветер

По данным Гидрометцентра вечером 7 июня и ночью на 8 июня 2017 года в Кемеровской области ожидаются дожди, по югу местами сильные, грозы, в отдельных районах град, при грозах шквалистое усиление ветра до 19-24 м/с.
Максимальная температура воздуха +17,+19°С.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в 2015 году 33-летний местный житель, работая...
|
Чуть позже прочитала также официальное сообщение на сайте областного Следственного комитета. Чтобы...
|
Температура днем до +24,+29°С, в ночь на четверг +10,+15°С, местами +5,+10°С. В четверг в регион...
|
Сотрудник шахты «Талдинская» в Кемеровской области после окончания смены напал с ножом на коллег во...