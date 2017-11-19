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В ночном клубе Ленинска-Кузнецкого застрелили человека

В ночь с 18 на 19 ноября  одном из ночных клубов Ленинска-Кузнецкого произошел конфликт между группой молодых людей и охранниками увеселительного заведения.

Трое пьяных посетителей ночного клуба провоцировали конфликт с другими отдыхающими. Охранники попросили молодых людей покинуть заведение. Они уехали, но через некоторое время двое парней вернулись, зашли в клуб и произвели несколько выстрелов. В результате чего один охранник от полученных ранений скончался в больнице, еще один охранник и посетительница клуба получили ранения, они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Подозреваемые задержаны сотрудниками полиции, с привлечением бойцов Росгвардии. С места преступления изъято: стреляная гильза, дробь. Также изъято помповое охотничье ружье 12 калибра.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
19/11/2017
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
Новости Кузбасса

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