В новогодние каникулы для детей посещение музеев и выставок будет бесплатным

С 3 по 10 января 2021 года кузбассовцы в возрасте до 18 лет смогут посещать областные государственные музеи и выставочные залы бесплатно. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса.
"Важно, чтобы новогодние каникулы прошли для ребят интересно и с пользой. Свободное посещение музеев и выставок позволит им узнать много нового о природе, истории, культуре родного края и страны", — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Кроме того, муниципальным и частным музеям и выставочным залам также рекомендовано установить право бесплатного посещения объектов культуры для дошкольников и учеников до 18 лет.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде на воскресенье, 3 января. По их данным,...
|
Как стало известно информационно-новостному порталу EVO-RUS.COM, в субботу, второго января, в...
|
По информации медиков, в новогоднюю ночь двадцать человек получили обморожения. Среди пострадавших...
|
За день в Кузбассе еще у 136 человек подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Названы...