В новогодние каникулы для детей посещение музеев и выставок будет бесплатным

С 3 по 10 января 2021 года кузбассовцы в возрасте до 18 лет смогут посещать областные государственные музеи и выставочные залы бесплатно. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса.

"Важно, чтобы новогодние каникулы прошли для ребят интересно и с пользой. Свободное посещение музеев и выставок позволит им узнать много нового о природе, истории, культуре родного края и страны", — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Кроме того, муниципальным и частным музеям и выставочным залам также рекомендовано установить право бесплатного посещения объектов культуры для дошкольников и учеников до 18 лет.