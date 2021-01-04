В новогодние каникулы в Кузбассе работают более 200 катков

Синоптики предупредили кузбассовцев об аномально холодной погоде Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде на воскресенье, 3 января. По их данным,...

39 младенцев родилось в Кемеровской области в первый день 2021 года В Кузбассе 1 января 2021 года родились 39 детей. 18 мальчиков и 21 девочка родились в Кемеровской...

В Кузбассе в новогоднюю ночь 20 человек обморозились и пять пострадали от фейерверков По информации медиков, в новогоднюю ночь двадцать человек получили обморожения. Среди пострадавших...