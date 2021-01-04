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В новогодние каникулы в Кузбассе работают более 200 катков

Места для зимнего отдыха оборудованы во всех 34 муниципалитетах региона.

В области обустроили более 200 катков, 200 новогодних елок и свыше 150 ледовых городков.

На многих площадках предусмотрены пункты проката спортивного инвентаря. Они работают с соблюдением противоэпидемиологических мер.

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kuzbassnews.ru
04/01/2021
Общество
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