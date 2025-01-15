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В новогодние праздники в аэропортах Новосибирска и Кемерово ветеринарный контроль прошли 10 собак и 1 декоративный кролик

В праздничные и выходные дни января 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль и оформили ветеринарные сертификаты для авиаперевозки домашних животных.

Так, в Кемерово один документ был выдан на собаку, сопровождавшую хозяин в поездке во Францию.

В Новосибирске такими питомцами-путешественниками стали 9 собак и 1 декоративный кролик, улетевшие в Турцию, Таиланд и в Грузию.

Ведомством не зафиксировано нарушений правил перевозки животных-компаньонов.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора напоминают владельцам, что при перемещении с животными за пределы территории Российской Федерации, необходимо заранее уточнять требования стран-импортеров, куда планируется поездка.

Также, необходимо заранее узнавать требования для перевозки животных у авиа- и железнодорожных перевозчиков. Требования стран — импортеров могут меняться, поэтому их актуальность необходимо уточнять перед поездкой. А если планируется посещение нескольких стран или путешествие транзитом, необходимо узнавать ветеринарно-санитарные требования всех государств, на территории которых будет находиться животное.

Важно помнить, что использование системы оформления экспортных ветеринарных сертификатов ГИС «E-cert» при наличии всех профилактических прививок и лабораторных исследований минимизирует сроки оформления документов.

Общество
kuzbassnews.ru
15/01/2025
Общество
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