Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В новогоднюю ночь жителей поселка Тяжинский поздравили Дед Мороз и Снегурочка

На площади Ленина сказочные персонажи пригласили тяжинцев потанцевать.
Жители райцентра и гости поселка исполнили танцы народов мира – греческие, румынские, латиноамериканские, арабские и русские пляски. Участники праздника водили хоровод вокруг главной новогодней ели Тяжинского района, отгадывали загадки и читали стихотворения Деду Морозу.
Сказочному волшебнику помогали символ ушедшего года – Петушок и полноправный представитель 2018 года – Пёс. Тяжинцы пришедшие в эту праздничную ночь на центральную площадь, поздравляли друг друга с наступившим Новым годом, фотографировались на память с Дедом Морозом и Снегурочкой. Все желающие могли прокатиться на лошади, запряженной в сани.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/01/2018
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Аэропорт Кемерово «заминировали» 31 декабря, взрывчатку не нашли
Телефонные террористы «заминировали» аэропорт имени Леонова в Кемерово 31 декабря, сообщает ТАСС.
Четыре пожара случилось в Кузбассе в новогоднюю ночь
В Киселевске в 2:32 вспыхнул пожар в многоквартирном доме на улице Панфилова. Уже через 8 минут...
Илья Середюк поздравил жителей Кемерова с Новым годом
Глава Города Кемерово Илья Середюк опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях видеообращение...
Два человека пострадали в ДТП в Кемерове
В результате аварии пострадали два человека: пассажирка Chevrolet Klan Lacetti и водитель Hyundai.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus