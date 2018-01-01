В новогоднюю ночь жителей поселка Тяжинский поздравили Дед Мороз и Снегурочка

На площади Ленина сказочные персонажи пригласили тяжинцев потанцевать.
Жители райцентра и гости поселка исполнили танцы народов мира – греческие, румынские, латиноамериканские, арабские и русские пляски. Участники праздника водили хоровод вокруг главной новогодней ели Тяжинского района, отгадывали загадки и читали стихотворения Деду Морозу.
Сказочному волшебнику помогали символ ушедшего года – Петушок и полноправный представитель 2018 года – Пёс. Тяжинцы пришедшие в эту праздничную ночь на центральную площадь, поздравляли друг друга с наступившим Новым годом, фотографировались на память с Дедом Морозом и Снегурочкой. Все желающие могли прокатиться на лошади, запряженной в сани.
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