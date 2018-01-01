В новогоднюю ночь жителей поселка Тяжинский поздравили Дед Мороз и Снегурочка

Аэропорт Кемерово «заминировали» 31 декабря, взрывчатку не нашли Телефонные террористы «заминировали» аэропорт имени Леонова в Кемерово 31 декабря, сообщает ТАСС.

Четыре пожара случилось в Кузбассе в новогоднюю ночь В Киселевске в 2:32 вспыхнул пожар в многоквартирном доме на улице Панфилова. Уже через 8 минут...

Илья Середюк поздравил жителей Кемерова с Новым годом Глава Города Кемерово Илья Середюк опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях видеообращение...