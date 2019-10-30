В Новоильинском районе Новокузнецка началось строительство ФОКа с универсальным игровым залом.

Объект попал в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 2019-2020 годов».



В городе набирает обороты баскетбольное движение. Много команд организовано в школах, популярен любительский и профессиональный баскетбол. Также действуют две успешные волейбольные команды: студенческая (СибГУ) и взрослая мужская. Отдельного зала для тренировок не было. Так как Новоильинский район развивающийся, спортивных объектов еще не имеет, физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом будет востребован.



По данным областного департамента строительства, плановый срок ввода объекта в эксплуатацию декабрь 2020 года. ФОК возведут на проспекте Запсибовцев (квартал 4-4А). Площадь застройки — 1238,64 кв. м, полезная площадь — 1416, 67 кв. м. Стоимость объекта — 102,2 млн рублей.

Фото:пресс-служба АКО