В Новокузнецк с выступлением приезжает камерный оркестр «SONORUS»

О творчестве, гастролях и планах они поделились в беседе с корреспондентом ИА «Новости Кузбасса»

- Сколько человек в вашем оркестре? Кто руководитель, кто дирижер?

- В нашем оркестре 18 человек, у нас нет дирижера, хотя подобные составы уже предполагают дирижирование, но мы тщательно готовимся много репетируем и фактически играем материал наизусть, то есть, ноты нам нужны скорее посмотреть, так сказать, не потеряться.

У нас самоуправление и очень хорошая внутренняя координация между музыкантами, поэтому мы играем без дирижирования, что, кстати, очень, очень редко, практически никогда не бывает с такой музыкой и с таким составом.

- Сколько у вас истользуется музыкальных инструментов?

- В нашем составе представлены все основные группы музыкальных инструментов классического симфонического состава. Это струнная группа: первые и вторые скрипки, альты, виолончели с контрабасом. Это группа деревянных духовых инструментов: флейта, гобой, кларнет, фагот. Группа медных духовых инструментов: труба, тромбон, валторна. У нас есть группа ударных: это малый барабан, томы, колокольчики, тарелка и так далее. И есть у нас еще клавишные инструменты, роль которых выполняет синтезатор, очень классный синтезатор, который шикарно звучит.

Собственно, мы максимально близко формируем симфоническое изучение в сравнении с оригинальной музыка Джона Уильямса.

- Молодые виртуозы – кто они? Как попадают в оркестр?

- У нас музыканты либо учатся, либо заканчивают московскую консерваторию, либо вот совсем недавно ее закончили, и это такой отчасти внезапно сформировавшийся коллектив единомышленников, который уже больше года практически не претерпевает изменений.

У нас есть люди, которые приходят новенькие, есть те, кто уходит по разным причинам, но это опять-таки либо учащиеся, либо выпускники, либо выпустившиеся из московской консерватории музыканты.

- Известно, что Джон Уильямс для передачи магического звучания использовал инструмент челесте, в вашем оркестре он тоже есть?

- Да, у нас есть челеста, но у нас, скажем так, не оригинальная челеста, потому что она очень тяжелая и практически таких инструментов на всю Россию может быть наберется пару десятков всего, вот поэтому мы возим синтезатор с собой, который также идеально передает звук и атмосферу исполнения на челесте.

- Как долго вы готовились к гастрольному туру, нужно ведь «сыграться». Есть ли у вас промежуточные репетиции, успеваете между переездами?

- Мы уже больше года, играем неизменным составом с незначительными изменениями.

Поэтому мы давным-давно уже «сыгрались, хотя иногда действительно собираемся репетировать, это бывает две-три репетиции по несколько часов каждая. Как правило, это происходит, если происходят замены музыкантов и нам нужно включить в материал нового человека.

Но генеральный прогон перед каждым концертом мы устраиваем в любом случае. У нас нет такого, что мы приехали и вот прямо «с колес» сыграли. Мы обязательно перед концертом еще раз настраиваемся, еще раз проходим какие-то важные элементы.

- Перевозка музыкальных инструментов – это отдельная жизнь любого оркестра, как справляетесь?

- Поскольку мы гастролируем, как правило, на большом автобусе, то для нас это не проблема. Да, мы знаем, что при перелетах это прямо беда, особенно для виолончелистов, но, к счастью, мы лишены подобных неприятностей: даже длинные переезды на нашем автобусе бывают комфортнее быстрых перелетов. И у нас нет никаких проблем с тем, чтобы доставить инструменты в город выступления и нет нужды брать какой-то непонятный инструмент условно в прокат или что-то вроде того.

- Вы гастролируете по городам России, сколько городов уже посетили, сколько еще впереди?

- С момента возникновения, мы коллективом посетили, наверное, уже больше полусотни городов и не менее чем полсотни еще впереди. Это не считая тех городов, куда мы приедем во второй раз, а в некоторые - уже и в третий.

- Какой запомнился больше всего? И чем?

- Сложно выделить какой-то отдельный город, потому что каждый город уникален по-своему. На самом деле, самый запоминающийся город, это город, в котором еще не побывал, потому что у тебя много ожиданий от него, от публики, от концерта. Всегда хочется чего-то новенького и приятного.

- Музыка из «Гарри Поттера» это единственный ваш проект или можно ждать с другими любимыми и популярными мелодиями?

- У нас в рамках камерного оркестра «SONORUS» есть еще программа кроме Гарри Поттера - музыка из «Властелина колец». Мы ее уже играли, и в несколько городов привозили посмотреть, все было классно. Но, пока мы заняты Гарри Поттером, это наша основная сейчас деятельность.

А вообще у нас есть еще и другие проекты, самый известный из них — это RockestraLive, который играет симфонические рок-хиты, но сейчас он не так сильно задействован в гастрольной жизни.

Есть еще проект Hard Rock Orchestra — это маленький состав, который тоже играет рок-хиты на классических инструментах, поэтому у нас несколько разных проектов, ну вот конкретно в рамках «SONORUS» мы сейчас играем больше музыку из Гарри Поттера, так уж получилось пока что.

Билеты на выступление, которое состоится 2 апреля в ДК «Алюминщик» можно приобрести на сайте — https://potterlive.ru/nvkz

Фото предоставлено оркестром «SONORUS»